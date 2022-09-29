В Испании назвали возможного виновника диверсии на «Северных потоках»

Повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» стало результатом диверсии, за которой может стоять Россия. Такое мнение в интервью агентству EFE высказала вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера, пишет ТАСС.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. Позднее шведская береговая охрана сообщила об обнаружении четвертой утечки газа. В Швеции подчеркнули, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». В ЕС ведется расследование произошедшего.

В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать невозможно. По мнению главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, для восстановления газопроводов может потребоваться более шести месяцев.

Вице-премьер Испании Тереса Рибера отметила, что уже очевидно, что «не может быть таких трещин в двух подводных газопроводах, если за этим не стоит диверсионная операция».

При этом она назвала произошедшее «явным сигналом того, как [президент России Владимир] Путин играет в постоянные провокации», и призвала Европу «оставаться твердой», несмотря на энергетический кризис.

Тереса Рибера также высказалась за введение потолка цен на российские энергоносители.

«Невозможно вернуть цену на газ на уровень, который был в течение многих лет, около €20 или €30 за мегаватт-час, но мы должны дать понять, что запас для улучшения цены значителен, что мы не готовы платить по €200 и €300, как сейчас», - заявила она.