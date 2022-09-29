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1 час назад

Стала известна замена Lego в России

Лера Букина

Место сертифицированных магазинов Lego в России займет мультибрендовая сеть «Мир кубиков». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Inventive Retail Group, которой принадлежит вышеуказанный бренд.

Стала известна замена Lego в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в данной сети будут продавать конструкторы и другие игрушки. В частности, речь идет о продукции производства Lego, закупленной по схеме параллельного импорта.

Всего в России будет насчитываться 65 таких магазинов. Они будут присутствовать более чем в 20 городах страны. Кроме того, сообщается, что онлайн-магазин будет продолжать работать. Заказы будут принимать из любой точки РФ.

В самом начале запустят продажи конструкторов и аксессуаров к ним, однако в дальнейшем компания расширит ассортимент

дополнительными развивающими игрушками.

Отмечается, что новые бренды начнут появляться уже в предстоящем ноябре. В сообщении компании также говорится, что обозримом будущем будет создана собственная торговая марка.

Ранее шведская сеть H&M оценила операционные затраты на уход с российского рынка в 2,104 млрд шведских крон (приблизительно $184 млн). Это цифра превышает ожидаемую сумму.

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