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2 часа назад

Польша внесла "Газпром экспорт" в национальный санкционный список

ТАССиещё 1

Польские власти внесли компанию "Газпром экспорт" в национальный санкционный список. Соответствующая запись появилась в четверг в реестре ранее внесенных туда Польшей компаний и частных лиц из РФ и Белоруссии, который размещен на сайте МВД.

Польша заморозила активы дочки "Газпрома"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснило ведомство, внесение в список предусматривает "замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список или в его пользу каких-либо финансовых или экономических ресурсов, запрет сознательного и умышленного участия в действиях, целью или следствием которых является обход мер, указанных выше".

В пояснении к решению о внесении в санкционный список сказано, что "Газпром экспорт" уже фигурирует в санкционных списках США, как и первый заместитель генерального директора этой компании Михаил Середа.

26 апреля Польша опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций - 35 фирм и 15 частных лиц. В список вошли, в частности, "Газпром", "Акрон", "Новатэк", "Северсталь", "ФосАгро", Beloil, "Фаберлик", "Касперский", "Камаз", Wildberries и гендиректор этой компании Татьяна Бакальчук, бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Евгений Касперский, Игорь Сечин, Виктор Вексельберг и другие. Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши.

Власти Польши заявили, что список будет дополняться по мере необходимости.

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