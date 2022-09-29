Польша заморозила активы дочки "Газпрома"

Как пояснило ведомство, внесение в список предусматривает "замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список или в его пользу каких-либо финансовых или экономических ресурсов, запрет сознательного и умышленного участия в действиях, целью или следствием которых является обход мер, указанных выше".