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24 минуты назад

У компании-оператора «Турецкого потока» досрочно отозвали лицензию

Елена Прошина

Новые санкции Евросоюза привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании-оператора морского газопровода «Турецкий поток» — South Stream Transport B.V. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Оператор "Турецкого потока" лишился лицензии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В South Stream Transport B.V. отметили, что ЕС и раньше вводил разного рода санкции, направленные на ограничение экспорта компанией материалов, технологий и услуг, но они не затрагивали лицензию. К такому развитию событий привели ограничения, которые Евросоюз ввел против России 18 сентября. Оператор напомнил, что South Stream Transport B.V. транспортирует газ через Черное море в Турцию и ряд европейских стран.

О досрочном прекращении лицензии компании сообщили власти Нидерландов.

При этом подчеркивается, что новые санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа компанией, поэтому «снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективах не пострадает».

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