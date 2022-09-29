Оператор "Турецкого потока" лишился лицензии

Новые санкции Евросоюза привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании-оператора морского газопровода «Турецкий поток» — South Stream Transport B.V. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В South Stream Transport B.V. отметили, что ЕС и раньше вводил разного рода санкции, направленные на ограничение экспорта компанией материалов, технологий и услуг, но они не затрагивали лицензию. К такому развитию событий привели ограничения, которые Евросоюз ввел против России 18 сентября. Оператор напомнил, что South Stream Transport B.V. транспортирует газ через Черное море в Турцию и ряд европейских стран.

О досрочном прекращении лицензии компании сообщили власти Нидерландов.