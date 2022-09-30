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1 час назад

СМИ сообщили о вывозе российских сотрудников Apple в Киргизию

Мария Иванова

К концу лета Apple вывезла большинство своих российских сотрудников в Киргизию. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к корпорации и отраслевым ассоциациям.

Apple перевезла российских сотрудников в Киргизию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов родом из Киргизии. Подготовка к переводу россиян в страну началась еще весной 2022-го, отмечают «Ведомости».

По словам собеседников газеты, также своих сотрудников из России вывезла Google.

Помимо Киргизии, сотрудников американских компаний вывозили в ОАЭ.

Ранее СМИ сообщили, что эвакуировать своих сотрудников из России на фоне частичной мобилизации начали студии, разрабатывающие игры.

В одном случае из страны вывезли сразу сотню мужчин с семьями. Студии заказывают чартерные рейсы для вывоза своих работников.

Компании,Google,Apple,
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