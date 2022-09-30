Путин назвал виновных в диверсиях на «Северных потоках»

Президент РФ Владимир Путин, комментируя диверсию на «Северных потоках», заявил, что англосаксы фактически начали уничтожать европейскую энергоструктуру. С соответствующим заявлением он выступил в ходе церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.

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Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Ранее сообщалось, что береговой охраной Швеции была зафиксирована четвертая утечка на «Северных потоках». До этого стало известно, что на них обнаружили три утечки, одна из которых была на «Северном потоке – 2» в датской исключительной экономической зоне вблизи Борнхольма. После этого специалисты сообщили о новых двух утечках на двух нитках «Северного потока – 1».

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в Дании оценили мощность взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в более чем 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте. Отмечалось, что всего была два подрыва.