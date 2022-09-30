Керимов перечислил 750 млн рублей на строительство мечети

"Разговаривал со своим другом, сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Как вы помните, он дал слово, что профинансирует завершение строительства самой большой мечети на Северном Кавказе, мечети имени пророка Мухаммада в Махачкале. Сулейман всегда держит свое слово. Сегодня он перечислил первый транш в 750 миллионов рублей Муфтияту Дагестана, в ближайшее время поступит второй транш", - сказал Абакаров.