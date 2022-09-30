Керимов перечислил 750 млн рублей на строительство мечети

Сенатор Сулейман Керимов перечислил первый транш в 750 миллионов рублей Муфтияту Дагестана на завершение строительства самой большой мечети на Северном Кавказе - мечети имени пророка Мухаммада. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров.
"Разговаривал со своим другом, сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Как вы помните, он дал слово, что профинансирует завершение строительства самой большой мечети на Северном Кавказе, мечети имени пророка Мухаммада в Махачкале. Сулейман всегда держит свое слово. Сегодня он перечислил первый транш в 750 миллионов рублей Муфтияту Дагестана, в ближайшее время поступит второй транш", - сказал Абакаров.
По его словам, в кратчайшие сроки строительство мечети будет завершено.
"Она станет центром притяжения для мусульман со всего Дагестана и со всей России! Пусть Всевышний примет все добрые дела Сулеймана и вознаградит его и всех его близких своим довольством", - добавил Абакаров.