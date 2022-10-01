Поврежденным «Северным потокам» нашли замену

В Турции назвали единственную альтернативу для ЕС после взрывов на «Северных потоках». Это Трансанатолийский газопровод, идущий из Азербайджана через Турцию, пишет издание Türkiye.

После взрывов на газопроводах поставки газа из России в ЕС сократились на 89% по сравнению с прошлым годом. Пока российское топливо поступает в Европу через Турецкий поток - трубопровод, проходящий по Черному морю, Турции и Болгарии. Если он перестанет работать в силу неких причин, главной альтернативой станет Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому транспортируется газ из Азербайджана.