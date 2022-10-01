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26 минут назад

Поврежденным «Северным потокам» нашли замену

Майк Габриелян

В Турции назвали единственную альтернативу для ЕС после взрывов на «Северных потоках». Это Трансанатолийский газопровод, идущий из Азербайджана через Турцию, пишет издание Türkiye.

Поврежденным «Северным потокам» нашли замену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После взрывов на газопроводах поставки газа из России в ЕС сократились на 89% по сравнению с прошлым годом. Пока российское топливо поступает в Европу через Турецкий поток - трубопровод, проходящий по Черному морю, Турции и Болгарии. Если он перестанет работать в силу неких причин, главной альтернативой станет Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому транспортируется газ из Азербайджана.

«Европа планирует разрешить энергетический кризис с помощью TANAP, по которому каспийский газ доставляется в Европу через Турцию. ЕС и Азербайджан договорились увеличить ежегодные поставки природного газа с 8 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году», - пишет издание.

Ориентация ЕС на TANAP доказывает «ключевую роль Турции в обеспечении безопасности энергоснабжения».

«Мы отправим водолазов». Россия и США ищут виновника ЧП на «Северных потоках»

Поставки сжиженного природного газа из США танкерами обойдется ЕС намного дороже, отмечает турецкая газета.

Ранее стало известно, как Россия и США ищут виновника ЧП на «Северных потоках».

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