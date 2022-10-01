Оценен ущерб России от потери «Северных потоков»

Стало известно, во сколько обойдется России потеря «Северных потоков». Сумму озвучил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает «Московский комсомолец».

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Эксперт подсчитал, что объем технологического газа составлял около 100 миллионов кубометров. За них Россия могла бы получить от Европы до двух миллиардов долларов.

Однако это не вся сумма. К убыткам можно причислить потенциальные штрафы со стороны европейских совладельцев труб. Счет может идти на сотни миллионов евро.

Также существуют суммы, прописанные в страховых соглашениях, которые достигают 17 миллиардов евро. Юшков полагает, что выплата этой компенсации может быть назначена после множества заседаний европейских арбитражных судов. Аналитик считает, что вердикт, скорее всего, будет вынесен не в пользу России.

Сейчас находящийся в экспортных трубах газ продолжает утекать в воздух. Через несколько дней газ в трубе исчезнет, и тогда можно будет приступать к ремонту трубопроводов. «Газпром» пытается согласовать дополнительное время на диагностику повреждений.