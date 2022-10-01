Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Оценен ущерб России от потери «Северных потоков»

Майк Габриелян

Стало известно, во сколько обойдется России потеря «Северных потоков». Сумму озвучил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает «Московский комсомолец».

Оценен ущерб России от потери «Северных потоков»
Фото: @NordStream2/Twitter@NordStream2/Twitter

Эксперт подсчитал, что объем технологического газа составлял около 100 миллионов кубометров. За них Россия могла бы получить от Европы до двух миллиардов долларов.

Поврежденным «Северным потокам» нашли замену

Однако это не вся сумма. К убыткам можно причислить потенциальные штрафы со стороны европейских совладельцев труб. Счет может идти на сотни миллионов евро.

Также существуют суммы, прописанные в страховых соглашениях, которые достигают 17 миллиардов евро. Юшков полагает, что выплата этой компенсации может быть назначена после множества заседаний европейских арбитражных судов. Аналитик считает, что вердикт, скорее всего, будет вынесен не в пользу России.

Сейчас находящийся в экспортных трубах газ продолжает утекать в воздух. Через несколько дней газ в трубе исчезнет, и тогда можно будет приступать к ремонту трубопроводов. «Газпром» пытается согласовать дополнительное время на диагностику повреждений.

Ранее Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана за позицию о ситуации с "Северными потоками"

Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители