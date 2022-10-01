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1 час назад

Германия, Швеция и Дания планируют расследовать ЧП на «Северных потоках»

RT на русскомиещё 2

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ФРГ, Дания и Швеция намерены создать совместную следственную группу для расследования диверсии на «Северных потоках».

Германия, Швеция и Дания планируют расследовать ЧП на «Северных потоках»
Фото: Шведская береговая охранаШведская береговая охрана

Об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag.

По её словам, имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии».

«Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей», — цитирует министра РИА Новости.

Как ранее заявили в «Газпроме», нарушение герметичности «Северных потоков» вызвано физическими повреждениями, сроки восстановления работоспособности трубопроводов на данный момент оценить невозможно.

В момент ЧП в трёх нитках трубопроводов было около 800 млн куб. м газа, что сопоставимо с потреблением Данией за три месяца.

Компании,Нэнси Фезер,Газпром,ЕС,
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