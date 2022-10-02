Новак оценил перспективы ремонта "Северных потоков"

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Об этом Новак сказал в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — сказал он.

Новак отметил, что Россия будет разбираться кто виноват в саботаже трубопроводов. Предварительно, по его словам, в этом заинтересованы США, Польша и Украина.