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1 час назад

Совкомбанк намерен подать иск о банкротстве сети «Связной»

Говорит Москва

Это следует из сообщения кредитной организации, опубликованного на Федресурсе.

Совкомбанк намерен подать иск о банкротстве сети «Связной»
Фото: СвязнойСвязной

Оно появилось сразу после истечения в России моратория на банкротство — он перестал действовать 1 октября.

«Подтверждаем, что долг «Связного» перед Совкомбанком — 2,5 млрд рублей и заявление подано в связи с этим долгом», — заявили в пресс-службе кредитной организации «Интерфаксу».

В Арбитражном суде Москвы сейчас рассматриваются иски двух банков к сети «Связной»: Совкомбанк пытается взыскать с компании почти 2,5 млрд рублей, «Альфа-банк» — 6 млрд рублей.

Оба иска поданы в связи с просрочкой по погашению ретейлером мобильной техники задолженности, отметили в кредитных организациях.

Компании,"Связной",Совкомбанк,Альфа-банк,
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