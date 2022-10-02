Совкомбанк намерен подать иск о банкротстве сети «Связной»

Это следует из сообщения кредитной организации, опубликованного на Федресурсе.

Фото: Связной Связной

Оно появилось сразу после истечения в России моратория на банкротство — он перестал действовать 1 октября.

«Подтверждаем, что долг «Связного» перед Совкомбанком — 2,5 млрд рублей и заявление подано в связи с этим долгом», — заявили в пресс-службе кредитной организации «Интерфаксу».

В Арбитражном суде Москвы сейчас рассматриваются иски двух банков к сети «Связной»: Совкомбанк пытается взыскать с компании почти 2,5 млрд рублей, «Альфа-банк» — 6 млрд рублей.