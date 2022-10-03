Ретейлеры попросили снять пошлины с импортных овощей и фруктов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила Минсельхоз поддержать обнуление пошлин на ввоз некоторых овощей, фруктов, морепродуктов, орехов и ряда других товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо министерства ряду отраслевых объединений.

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Минсельхоз рассматривает предложения АКОРТ по обнулению импортных пошлин на некоторые категории продуктов. При этом сейчас импорт этих товаров облагается пошлиной в размере от 3% до 15%. В АКОРТ же предложили обнулить эти пошлины на период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, отметили в публикации.

Участники рынка в большинстве своем оказались против обнуления пошлин из-за того, что эта мера может снизить конкурентоспособность отечественной продукции. Кроме того, такая мера приведет к «подрыву экономики» локальных поставщиков. При этом АКОРТ может пытаться временно обнулить пошлины для товаров, которые сети ассоциации импортируют сами.

Представители некоторых отраслей АПК все же согласились с предложениями АКОРТ, так как по ряду позиций пошлины незначительно влияют на продажи. Однако в условиях постоянного снижения доходов даже такая мера имеет смысл. Кроме того, обнуление пошлин поспособствует снижению цен и сдерживанию продуктовой инфляции.