Samsung в России продолжает нанимать новых сотрудников

Компания Samsung в России взяла на работу некоторых менеджеров по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники из Electrolux, покинувшей российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Источники издания полагают, что Samsung пока не намерена покидать российский рынок, хотя и не торопится возобновлять официальные поставки. После продажи российского подразделения Electrolux большую часть менеджеров наняла Samsung. Новые специалисты нужны компании на случай мобилизации действующих, считают некоторые собеседники.

Информацию о найме новых сотрудников из ушедшей Electrolux подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов: «Хотя Samsung фактически прекратила поставки, компания не останавливала работу офиса».

Эксперты отмечают, что сотрудники Electrolux хорошо знают модельный ряд Samsung, что сокращает время на переподготовку кадров. Более того, южнокорейская компания продолжает искать сотрудников в России. По данным HeadHunter, компания имеет 192 вакансии.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, Samsung не планирует полностью выходить из России, но даже несмотря на поиск и наем новых сотрудников, компания не решится восстановить поставки электроники до конца спецоперации. Он полагает, что она может релоцировать сотрудников из России в страны СНГ или Корею.