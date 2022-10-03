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46 минут назад

Ретейлеры призвали снять пошлины с импортных фруктов и овощей

Лера Букина

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в Минсельхоз с просьбой поддержать нулевые пошлины на импорт ряда товаров. Речь идет об овощах, фруктах, морепродуктах, орехах, кофе и другой продукции, сообщает «Коммерсант».

Ретейлеры попросили снять пошлины с импортных овощей и фруктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается введение беспошлинного ввоза на определенный период, а именно с 1 октября текущего года по 31 марта 2023 года.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев счел необходимым придерживаться нулевых ставок пошлин на импорт креветок, лосося, форели, мидий, оливкового масла, оливок, орехов, кофе арабика и робуста. Сейчас для этих товаров введена пошлина от 3% до 15%.

Благодаря такому нововведению цены на продукты для потребителей могут в итоге упасть, считает инициатор. Данная мера может быть рассмотрена на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, указали в Минсельхозе.

В ряде отраслей агропромышленного комплекса выступили за данную инициативу. Также поддержали идею по Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и Ягодном союзе.

По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, уменьшение внешнеторговых барьеров станет драйвером ценового падения и сдерживания продовольственной инфляции.

Ранее сообщалось, что, согласно постановлению правительства, расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло, кукурузу, ячмень и подсолнечный шрот в России теперь происходит в рублях.

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