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6 минут назад

Bloomberg: Eni работает с "Газпромом" и Австрией для восстановления поставок газа из РФ

ТАССиещё 1

Итальянская энергетическая компания Eni работает с российской компанией "Газпром" и австрийским газовым оператором по вопросу восстановления поставок российского природного газа в Италию. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

В Италии работают над восстановлением поставок газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, энергетический гигант вместе с "Газпромом" и Австрией "намерен оценить" возможные варианты действий для разблокировки газовых поставок. Однако, по его словам, подробности сообщать преждевременно, пока стороны не обсудили возможные опции с практической точки зрения.

"Это вопрос контракта "Газпрома" и "Эни", который должен быть решен в ближайшие пару дней", - сказала агентству представитель австрийского энергетического регулятора E-Control Карола Милграм.

Как пишет агентство, новый контракт "Газпром" пока не принял.

Ранее Италия, указывает Bloomberg, зависела от России примерно на 40% в вопросе импорта газа. После начала конфликта на Украине в феврале страна активно сокращает "свою зависимость" от российского газа. Италия уже отыскала источники газа в странах Северной Африки и готова компенсировать возможный дефицит газа этой зимой, если Россия вовсе прекратит поставки, сообщили агентству источники.

Eni сообщила, что получила уведомление от "Газпрома" о том, что он не сможет 1 октября поставить газ в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию. Какие проблемы возникли при транзите через Австрию, не уточняется. Речь идет о Трансавстрийских газопроводах (TAG 1 и TAG 2), которые транспортируют природный газ от словацко-австрийской границы в Баумгартене-ан-дер-Мархе до Арнольдштайна на юге Австрии, недалеко от границы с Италией. Природный газ из России транспортируется и потребляется в Италии и Австрии. Протяженность параллельных трубопроводов составляет около 380 км.

Компании,Газпром,
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