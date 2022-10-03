В Италии работают над восстановлением поставок газа из России

Итальянская энергетическая компания Eni работает с российской компанией "Газпром" и австрийским газовым оператором по вопросу восстановления поставок российского природного газа в Италию. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

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По его словам, энергетический гигант вместе с "Газпромом" и Австрией "намерен оценить" возможные варианты действий для разблокировки газовых поставок. Однако, по его словам, подробности сообщать преждевременно, пока стороны не обсудили возможные опции с практической точки зрения.

"Это вопрос контракта "Газпрома" и "Эни", который должен быть решен в ближайшие пару дней", - сказала агентству представитель австрийского энергетического регулятора E-Control Карола Милграм.

Как пишет агентство, новый контракт "Газпром" пока не принял.

Ранее Италия, указывает Bloomberg, зависела от России примерно на 40% в вопросе импорта газа. После начала конфликта на Украине в феврале страна активно сокращает "свою зависимость" от российского газа. Италия уже отыскала источники газа в странах Северной Африки и готова компенсировать возможный дефицит газа этой зимой, если Россия вовсе прекратит поставки, сообщили агентству источники.