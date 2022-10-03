ЦБ утвердил список из 13 системно значимых банков

Банк России утвердил перечень банков, считающихся системно значимыми. В него вошли 13 кредитных организаций, которые имели этот статус и ранее, следует из сообщения регулятора.

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"Банк России в соответствии с указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора", - отмечается в сообщении.

Системно значимыми являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. При отнесении банков к системно значимым учитывается размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.