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6 минут назад

ЦБ утвердил перечень из 13 системно значимых банков

ТАССиещё 2

Банк России утвердил перечень банков, считающихся системно значимыми. В него вошли 13 кредитных организаций, которые имели этот статус и ранее, следует из сообщения регулятора.

ЦБ утвердил список из 13 системно значимых банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Банк России в соответствии с указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора", - отмечается в сообщении.

Так, свой статус системно значимых сохранили: Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, "Юникредит", Совкомбанк, ВТБ, МКБ, "Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Системно значимыми являются крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость которых оказывает влияние на всю банковскую систему. При отнесении банков к системно значимым учитывается размер кредитной организации и объем привлеченных средств, в том числе вкладов граждан.

Критерии отнесения банков к системно значимым были определены в январе 2014 года. Изначально планировалось выделить 50 таких кредитных организаций, позднее их перечень сократился.

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