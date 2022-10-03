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1 час назад

Акции Tesla упали на 9 % после сообщения Маска о России и Украине

Илья Родин

Политические высказывания Илона Маска обрушили акции Tesla

Акции Tesla упали на 9 % после сообщения Маска о России и Украине
Фото: РамблерРамблер

Акции Tesla упали второй раз за один день

Акции Tesla упали на торгах в понедельник, 3 октября, на 8,4%. Падение было спровоцировано высказываниями владельца компании Илона Маска о ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Илон Маск назвал Крым российским

Отмечается, что Маск опубликовал в социальных сетях дорожную карту урегулирования конфликта на Украине.

В частности, он предложил провести повторные референдумы в Запорожье, Донбассе, Херсонской области. Но в этот раз - под эгидой ООН.

Маск подчеркнул также, что Крым должен остаться в составе России, а Украине следует принять нейтральный статус.

Ранее сообщалось, что на торгах акции компании-производителя электроавтомобилей упали на 6%. Это было вызвано публикацией квартального отчета.

Компании,Илон Маск,ООН,
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