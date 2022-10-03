Акции Tesla упали на 9 % после сообщения Маска о России и Украине

Политические высказывания Илона Маска обрушили акции Tesla

Фото: Рамблер Рамблер

Акции Tesla упали второй раз за один день

Акции Tesla упали на торгах в понедельник, 3 октября, на 8,4%. Падение было спровоцировано высказываниями владельца компании Илона Маска о ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Отмечается, что Маск опубликовал в социальных сетях дорожную карту урегулирования конфликта на Украине.

В частности, он предложил провести повторные референдумы в Запорожье, Донбассе, Херсонской области. Но в этот раз - под эгидой ООН.

Маск подчеркнул также, что Крым должен остаться в составе России, а Украине следует принять нейтральный статус.