Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Стоимость кредита начнут рассчитывать по-новому

Лера Букина

Банки сочли необходимым скорректировать подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это следует из законопроекта Национального совета финансового рынка (НСФР), направленного в Госдуму и Совет Федерации, передают «Известия».

Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что нововведение позволит работать более стабильно тогда, когда в стране наблюдается экономическая турбулентность.

В настоящее время именно показатели полугодовой давности влияют на границы допустимой ПСК на конкретную дату. Регулятор осуществляет сбор данных на начало предыдущего квартала, после чего занимается их обработкой. Также предусматривается введение моратория на применение показателя ПСК.

Кредитные организации выступают за введение

промежуточного сценария. Они считают, что Центробанку нужно дать возможность менять диапазон ПСК в период кризиса. Благодаря этому подход станет более гибким.

Ранее «Известия» сообщали, что в связи с объявлением частичной мобилизации некоторыми банками было принято решение перевести заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных. Скоринг их заявок был ужесточен.

Компании,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители