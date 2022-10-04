Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита

Банки сочли необходимым скорректировать подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Это следует из законопроекта Национального совета финансового рынка (НСФР), направленного в Госдуму и Совет Федерации, передают «Известия».

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Отмечается, что нововведение позволит работать более стабильно тогда, когда в стране наблюдается экономическая турбулентность.

В настоящее время именно показатели полугодовой давности влияют на границы допустимой ПСК на конкретную дату. Регулятор осуществляет сбор данных на начало предыдущего квартала, после чего занимается их обработкой. Также предусматривается введение моратория на применение показателя ПСК.

Кредитные организации выступают за введение

промежуточного сценария. Они считают, что Центробанку нужно дать возможность менять диапазон ПСК в период кризиса. Благодаря этому подход станет более гибким.