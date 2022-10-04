Типографии в России могут остановить работу

Деятельность российских типографий может прекратиться в связи с нехваткой оборудования и запасных частей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителей предприятий печатной индустрии.

Такая ситуация возникла из-за антироссийских ограничений и решения зарубежных производителей отказаться от поставок. Речь идет о Японии, Северной Америке и Европе. Доля такого оборудования оценивалась в 90% типографских мощностей.

Один из пакетов санкций Запада предусматривает запрет на импорт в Россию оборудования для флексографии, офсетной, глубокой и высокой печати, переплетных машин и другой техники. Кроме того, в санкционный список попали расходные материалы для полиграфии. Это, в частности, коснулось краски, лаков, офсетной резины, вспомогательной химии.

В издательской группе «Эксмо-АСТ» указали на то, что рестрикции затронули и бывшее в эксплуатации оборудование. Как отметили в типографии «Парето-принт», среди европейских стран, которые поставляли печатные, переплетные, ниткошвейные, крышкоделательные (изготавливают обложки) машины, - Германия, Швейцария, Италия, Канада, Япония и другие.

Некоторые европейские компании приняли решение разорвать контракты по своей воле, другие же пошли на это после того, как ЕС начал вводить санкции.

Ситуацию с параллельным импортом прокомментировали в издательстве «Высшая школа». Там отметили, что такую схему можно задействовать только для отдельных видов оборудования.