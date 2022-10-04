Типографии в России могут остановить работу

Деятельность российских типографий может прекратиться в связи с нехваткой оборудования и запасных частей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителей предприятий печатной индустрии.
Такая ситуация возникла из-за антироссийских ограничений и решения зарубежных производителей отказаться от поставок. Речь идет о Японии, Северной Америке и Европе. Доля такого оборудования оценивалась в 90% типографских мощностей.
Один из пакетов санкций Запада предусматривает запрет на импорт в Россию оборудования для флексографии, офсетной, глубокой и высокой печати, переплетных машин и другой техники. Кроме того, в санкционный список попали расходные материалы для полиграфии. Это, в частности, коснулось краски, лаков, офсетной резины, вспомогательной химии.
В издательской группе «Эксмо-АСТ» указали на то, что рестрикции затронули и бывшее в эксплуатации оборудование. Как отметили в типографии «Парето-принт», среди европейских стран, которые поставляли печатные, переплетные, ниткошвейные, крышкоделательные (изготавливают обложки) машины, - Германия, Швейцария, Италия, Канада, Япония и другие.
Некоторые европейские компании приняли решение разорвать контракты по своей воле, другие же пошли на это после того, как ЕС начал вводить санкции.
Ситуацию с параллельным импортом прокомментировали в издательстве «Высшая школа». Там отметили, что такую схему можно задействовать только для отдельных видов оборудования.
Ранее сообщалось, что санкции запада подтолкнули россиян чаще покупать книги. Так, весной продажи бумажных изданий увеличились на 78% в сравнении с таким же периодом 2021 года. Эксперты связывают такую динамику с сокращением спроса на другие виды досуга.