В кубинском посольстве в Москве сообщили о планах островного государства внедрить российскую платежную систему «Мир» до конца года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что власти Кубы прорабатывают данный вопрос с Национальной системой платежных карт (НСПК) с конца 2021 года.

В скором времени завершится первый этап подключения, указали в посольстве. Речь идет о взаимосвязи платежных систем двух стран.

В дипмиссии сообщили, что стороны сфокусировались на использовании карт «Мир» в банкоматах Кубы. Там же указали на наличие большого потенциала в данном вопросе. Такая мера должна облегчить финансовые операции между странами. Кроме того, такая опция «станет преимуществом для тысяч российских гостей», добавили в дипмиссии.

Согласно ожиданиям, до конца декабря такие карты будут использоваться на всей территории Кубы.

Ранее турецкая газета Sabah сообщила, что в Турции собираются внедрить систему депозитных карт для путешественников из РФ.