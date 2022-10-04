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1 час назад

К системе «Мир» до конца года подключится одно государство

Лера Букина

В кубинском посольстве в Москве сообщили о планах островного государства внедрить российскую платежную систему «Мир» до конца года. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что власти Кубы прорабатывают данный вопрос с Национальной системой платежных карт (НСПК) с конца 2021 года.

В скором времени завершится первый этап подключения, указали в посольстве. Речь идет о взаимосвязи платежных систем двух стран.

В дипмиссии сообщили, что стороны сфокусировались на использовании карт «Мир» в банкоматах Кубы. Там же указали на наличие большого потенциала в данном вопросе. Такая мера должна облегчить финансовые операции между странами. Кроме того, такая опция «станет преимуществом для тысяч российских гостей», добавили в дипмиссии.

Система «Мир»: в каких странах возникли проблемы с обслуживанием карт

Согласно ожиданиям, до конца декабря такие карты будут использоваться на всей территории Кубы.

Ранее турецкая газета Sabah сообщила, что в Турции собираются внедрить систему депозитных карт для путешественников из РФ.

Как заявил до этого президент Ассоциации туристов и бизнесменов Кемера Рыза Сонмез, туристический сектор рассчитывает на то, что власти Турции в скором времени решат вопрос с использованием платежной системой «Мир». Напомним, что ранее государственные и частные банки отказались работать с данной системой.

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