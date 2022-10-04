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29 минут назад

В Китае раскритиковали решение Швеции по «Северным потокам»

Илья Родин

Пользователи китайского портала «Гуаньча» подвергли жесткой критике шведские власти за решение перекрыть морское пространство в районе аварии на «Северных потоках». Об этом пишет «Прайм».

Читатели полагают, что действия Стокгольма объясняются стремлением вступить в Североатлантический альянс. В силу этого, скандинавская страна стремится доказать свою верность путем «уничтожения одних улик и добавления других».

«Вы слишком хорошо о них [властях Швеции] думаете. Они не просто избавятся от улик, но и подставят Россию», - подчеркнули комментаторы.

Один из читателей предположил, что следователь по делу о взрывах на российских экспортных газопроводах получит Нобелевскую премию по научной фантастике, после того, как обвинит в диверсии Россию.

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Пользователи портала призвали подключить к расследованию Москву. В противном случае, расследование примет очевидно мошеннический характер, уточнили они.

Комментаторы подчеркнули, что главными подозреваемыми в настоящее время являются Польша, Великобритания и США.

Компании,НАТО,Газпром,
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