ЕС исключил компанию «Алроса» из санкционного списка

Алмазодобывающая компания "Алроса" была исключена из нового пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает в среду портал EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

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Как отмечается, изначально в список санкций должны были попасть 29 лиц и семь организаций, однако компания "Алроса" не была включена в окончательное соглашение по новым ограничениям, принятое в среду. Предложение отказаться от российских алмазов изначально поступило от Ирландии, Польши и стран Балтии.

По данным портала, Бельгия и Италия также получили сроком до двух лет некоторые исключения из планируемого Евросоюзом запрета на импорт российской сталелитейной продукции. Кроме того, Мальте был предоставлен более длительный переходный период для введения потолка цен на нефть из России, сообщили источники.

Председательство Чехии в Совете ЕС в среду сообщило, что послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ, включая введение потолка цен на российскую нефть. Отмечается, что будет введен "запрет на морскую транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше установленной и запрет на связанные услуги".