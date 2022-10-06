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41 минуту назад

Ростелеком закроет салоны связи

Лера Букина

Российский провайдер «Ростелеком» заканчивает процесс перевода клиентов в удаленный формат. Компания приступила к закрытию салонов связи, передает агентство «Прайм».

Ростелеком закроет салоны связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что последние закроют уже в этом месяце. Также в сообщении провайдера говорится, что решать все вопросы можно дистанционно. В также есть экономическая целесообразность. Подчеркивается, что переход к новой модели клиентского сервиса занял годы. В компании указали на постепенное закрытие продаж и обслуживания.

Доля клиентов, которые посещают офисы операторы, оценивается в 0,01%. При этом 70% в салоны обращаются по вопросам оплаты и подключения услуг, получения информации о действующих тарифах, покупки оборудования. В компании подчеркивают, что все эти услуги можно получить онлайн.

Так, можно воспользоваться личным кабинетом на сайте и в мобильном приложении, а также чатом. Кроме того, есть возможность позвонить на горячую линию, отметил провайдер.

В июле сообщалось, что компании «Ростелеком» и Национальной медиа группе (НМГ) удалось договориться объединить видеосервисы Wink и more.tv.

Компании,Ростелеком,
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