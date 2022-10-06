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1 час назад

В России нашли замену товарам H&M и Zara

Мослента

Товары шведского и испанского ретейлеров H&M и Zara в России начали заменять продукцией дорогих марок из других стран. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По имеющейся информации, среди подобных альтернатив оказались турецкий бренд Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландская марка Mexx.

H&M начал закрывать магазины в России

Однако из-за того, что поставки в страну осуществляются не напрямую, а через дистрибьюторов, одежда этих марок стоит дороже, чем аналогичные товары Zara и H&M.

Из-за территориальной близости и производственных мощностей товары из Турции в Россию сейчас завозятся чаще всего, отметил собеседник. Он также добавил, что остатки товаров ушедших из страны марок дистрибьютеры все еще продают в аутлетах. Так, например, одежду Calvin Klein можно приобрести по старым ценам.

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