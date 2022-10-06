В России нашли замену товарам H&M и Zara

Товары шведского и испанского ретейлеров H&M и Zara в России начали заменять продукцией дорогих марок из других стран. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По имеющейся информации, среди подобных альтернатив оказались турецкий бренд Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландская марка Mexx.

Однако из-за того, что поставки в страну осуществляются не напрямую, а через дистрибьюторов, одежда этих марок стоит дороже, чем аналогичные товары Zara и H&M.