Захарова обвинила Запад в блокировке доступа к «Севпотокам»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны создают барьеры для доступа российской стороны к газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» после их повреждения, передает РБК.

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Она подчеркнула, что достоверные и объективные результаты можно получить лишь в случае допуска ведомств РФ и «Газпрома» к расследованию.

Ранее Шведское радио сообщило, что окончательное решение о проведении ремонта ниток «Северных потоков» примут правительства Швеции и Дании. Допускается, что ремонт осуществляться не будет.

Диверсия произошла 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Как заявил ранее вице-премьер Александр Новак, российская сторона настаивает на том, что страну допустили к расследованию по вышеуказанному делу. Он также сообщил о готовности России начать осуществлять поставки газа по «Северному потоку-2».