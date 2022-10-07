Швейцарский Raiffeisen допустил запрет российских карт UnionPay

Швейцарский банк Raiffeisen (не связан с одноименной австрийской банковской группой), третий по величине в стране, допустил прекращение обслуживания российских карт UnionPay в своих банкоматах, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы организации Максима Вурша.

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«"Райффайзен Швейцария" продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию», — сказал Вурш в ответ на вопрос, может ли банк запретить обслуживание карт китайской платежной системы, выпущенных в России.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что сейчас россияне могут снимать наличные в банкоматах Raiffeisen. Что касается платежных терминалов, банк не смог предоставить сведения об их работе с российскими картами UnionPay, так как такие решения не находятся в его ведении. Источник издание в другой кредитной организации Швейцарии заявил, что решение о запрете российских карт UnionPay остается за центральным банком и властями, но на данный момент никакие меры не обсуждаются.

Россияне стали массово переходить на карты UnionPay после начала украинского конфликта и последующего ухода из России международных платежных систем Visa, Mastercard, Amercian Express. После объявления «частичной» мобилизации и последовавшего оттока россиян за рубеж от обслуживания всех карт UnionPay отказалась финская сеть банкоматов Nosto. Решение объяснили повышенным спросом на наличные со стороны российских граждан.