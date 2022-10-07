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14 минут назад

Швейцарский банк Raiffeisen допустил запрет российских карт UnionPay

Lenta.ruиещё 3

Швейцарский банк Raiffeisen (не связан с одноименной австрийской банковской группой), третий по величине в стране, допустил прекращение обслуживания российских карт UnionPay в своих банкоматах, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы организации Максима Вурша.

Швейцарский Raiffeisen допустил запрет российских карт UnionPay
Фото: ТАССТАСС

«"Райффайзен Швейцария" продолжает внимательно следить за развитием событий в этой области и оставляет за собой право при необходимости пересмотреть ситуацию», — сказал Вурш в ответ на вопрос, может ли банк запретить обслуживание карт китайской платежной системы, выпущенных в России.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что сейчас россияне могут снимать наличные в банкоматах Raiffeisen. Что касается платежных терминалов, банк не смог предоставить сведения об их работе с российскими картами UnionPay, так как такие решения не находятся в его ведении. Источник издание в другой кредитной организации Швейцарии заявил, что решение о запрете российских карт UnionPay остается за центральным банком и властями, но на данный момент никакие меры не обсуждаются.

Россияне стали массово переходить на карты UnionPay после начала украинского конфликта и последующего ухода из России международных платежных систем Visa, Mastercard, Amercian Express. После объявления «частичной» мобилизации и последовавшего оттока россиян за рубеж от обслуживания всех карт UnionPay отказалась финская сеть банкоматов Nosto. Решение объяснили повышенным спросом на наличные со стороны российских граждан.

Позже стало известно, что карты UnionPay перестали принимать банкоматы чешского KB Bank и испанского банка Euronet. Сотрудник чешской кредитной организации заявил, что карты UnionPay перестали работать независимо от страны выпуска, а в Испании проблемы со снятием средств возникали в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING именно с российскими картами UnionPay. 7 октября один из крупнейших испанских банков Santander заявил, что перестал обслуживать выпущенные в России карты UnionPay.

Компании,Личный счет,Visa,
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