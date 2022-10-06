Saudi Aramco повысила цены на нефть для США

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские отпускные цены на нефть для США. При этом стоимость сырья в последний осенний месяц для покупателей из Европы уменьшилась, сообщает агентство Bloomberg.

«Цены на все сорта нефти для северно-западной части Европы и Средиземноморского региона были понижены. Цены на все сорта для США — повышены на 20 центов», — говорится в материале.

Сорта нефти Extra Light и Light для покупателей из Европы были понижены на $1,8 за баррель, на Medium и Heavy — на $1,5. Стоимость ноябрьских поставок сырья марки Arab Light будет продаваться для Евросоюза с премией $0,9 по отношению к североморскому сорту Brent. Для американских покупателей разница будет еще более резкой — сырье будет продаваться с премией $6,35 к марке ASCI, сообщается в статье.

В то же время ценовая политика Саудовской Аравии по отношению к азиатским покупателям осталась без изменений. Стоимость ноябрьских поставок ключевого сорта Arab Light будет с премией в $5,85 за баррель относительно региональной марки Oman/Dubai, несмотря на ожидание увеличения на $0,4 со стороны международных экспертов, заключил Bloomberg.