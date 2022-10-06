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1 час назад

Швеция закончила расследование по «Северным потокам»

Лера Букина

Служба безопасности Швеции подтвердила, что причина утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — диверсия. Расследование по данному делу завершили, говорится на сайте Службы безопасности страны.

Отмечается, что около «Северных потоков» зафиксированы взрывы.

«Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже, расследование на месте происшествия показало, что были взрывы рядом с "Северным потоком — 1" и "Северным потоком — 2"», — отмечается в заявлении службы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны создают барьеры для доступа российской стороны к газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» после их повреждения. Она подчеркнула, что достоверные и объективные результаты можно получить лишь в случае допуска ведомств РФ и «Газпрома» к расследованию.

Разрушения на «Северном потоке» названы беспрецедентными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также высказался об участии России в расследовании по «Северным потокам». По его словам, присоединение к данной процедуре должно быть обязательным. РФ не может быть исключена из данного процесса, подчеркнул он.

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