Дерипаска назвал сроки окончания «нынешнего безумия»

Миллиардер Олег Дерипаска назвал сроки окончания мирового кризиса. В своем Telegram-канале бизнесмен предположил, что «нынешнее безумие» продлится еще 2,5-3 года, так как «сил и запала» у всех хватит только на это время.

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«[Затем] главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами», — считает миллиардер.

По его словам, также после кризиса можно ожидать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, чьи штаб-квартиры должны будут регулярно переноситься в разные страны. Это, полагает Дерипаска, поможет лишить принимающие их государства рычагов давления.