Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Отказавшимся принимать повестки компаниям пригрозили приостановкой деятельности

Илья Родин

Московская прокуратура начала проверку компаний, отказавшихся принимать повестки на своих сотрудников. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.

Отказавшимся принимать повестки компаниям пригрозили приостановкой деятельности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник напомнил, что ранее сотрудники столичного военкомата обратились в прокуратуру с просьбой провести проверки организаций, которые отказались принимать повестки.

Собеседник агентства пояснил, что прокуратура направила руководству компаний предписания «о необходимости в обязательном порядке принять извещения». Кроме того, военкомат Москвы повторно отправил повестки.

В частности, данные меры были предприняты по отношению к ООО «Инсейлс Рус», ООО «Сервисмедицина», ООО «ГБР», ООО «ВсеИнструменты.ру».

По данным источника, если в организациях повторно откажутся принять повестки, им могут грозить серьезные последствия, в том числе, приостановка деятельности на срок до 90 суток.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители