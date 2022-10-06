Отказавшимся принимать повестки компаниям пригрозили приостановкой деятельности

Московская прокуратура начала проверку компаний, отказавшихся принимать повестки на своих сотрудников. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Источник напомнил, что ранее сотрудники столичного военкомата обратились в прокуратуру с просьбой провести проверки организаций, которые отказались принимать повестки.

Собеседник агентства пояснил, что прокуратура направила руководству компаний предписания «о необходимости в обязательном порядке принять извещения». Кроме того, военкомат Москвы повторно отправил повестки.

В частности, данные меры были предприняты по отношению к ООО «Инсейлс Рус», ООО «Сервисмедицина», ООО «ГБР», ООО «ВсеИнструменты.ру».