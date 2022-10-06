Отказавшимся принимать повестки компаниям пригрозили приостановкой деятельности

Московская прокуратура начала проверку компаний, отказавшихся принимать повестки на своих сотрудников. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.
Источник напомнил, что ранее сотрудники столичного военкомата обратились в прокуратуру с просьбой провести проверки организаций, которые отказались принимать повестки.
Собеседник агентства пояснил, что прокуратура направила руководству компаний предписания «о необходимости в обязательном порядке принять извещения». Кроме того, военкомат Москвы повторно отправил повестки.
В частности, данные меры были предприняты по отношению к ООО «Инсейлс Рус», ООО «Сервисмедицина», ООО «ГБР», ООО «ВсеИнструменты.ру».
По данным источника, если в организациях повторно откажутся принять повестки, им могут грозить серьезные последствия, в том числе, приостановка деятельности на срок до 90 суток.