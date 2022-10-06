Малайзия ограничит поставки СПГ из-за утечки на газопроводе

Малайзийская Petronas, контролирующая проект Malaysia LNG, может ограничить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за утечки на газопроводе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя японской корпорации Mitsubishi, имеющей долю в СПГ-проекте.

Как отмечается, оператор Malaysia LNG объявил о наступлении форс-мажорных обстоятельств касательно поставок газа своим клиентам. Незадолго до этого Petronas, владеющая наибольшей долей в проекте, также объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по поставкам на объекты по производству и экспорту СПГ. При этом точные данные о том, когда были предприняты формальные процедуры, не сообщаются. Известно лишь, что причиной стала утечка на газопроводе Сабах - Саравак 21 сентября.

Malaysia LNG является одним из крупнейших в мире СПГ-проектов с объемом производства около 25,7 млн тонн в год. Его основными потребителями являются Япония, Южная Корея и Китай. По итогам 2021 года Малайзия стала вторым по объемам экспортером сжиженного газа в Японию, поставив в общей сложности 10 млн тонн.

По данным агентства Bloomberg, из-за сложившейся ситуации Япония может недополучить 10 поставок СПГ из Малайзии. С октября по декабрь прошлого года она получила из этой страны 51 поставку.

Как отмечают наблюдатели, сокращение экспорта из Малайзии может еще больше обострить ситуацию на рынке СПГ на фоне конкуренции за топливо между Азией, традиционно основным потребителем СПГ, и Европой, которая замещает сжиженным газом сокращение поставок из России.