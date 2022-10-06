Ушедшим из России H&M и Zara нашли замену

В России начали заменять одежду ушедших H&M и Zara дорогими турецкими брендами. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник на рынке.

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По данным издания, в числе пришедших на замену H&M и Zara оказались такие турецкие марки, как Perspective, Ketroy и Mexx. При этом из-за ввоза одежды через дистрибьюторов ее цена выше, чем у ушедших из РФ брендов.

«Допустим, Mexx — на 20–25%, Ketroy — на 35%, а Perspective — на 20%. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу», — рассказал собеседник NEWS.ru.

По словам источника, одежда и обувь этих брендов сейчас занимает большую часть оставленных площадей в торговых центрах.