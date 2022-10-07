Названы последствия от новых санкций ЕС для бизнеса РФ

Очередные антироссийские ограничения в рамках восьмого пакета со стороны Европейского союза не вызовут панических настроений среди бизнеса России, который в настоящее время активно адаптируется к новым реалиям и ищет новых партнеров и альтернативные рынки сбыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева .

По его словам, нельзя игнорировать очередные санкции в отношении Москвы, так как они наносят ущерб российским компаниям, добивая «остатки торговых связей Москвы и Брюсселя». При этом эксперт признал, что восьмой пакет ограничений ничего для экономики РФ кардинально не меняет. Он назвал такие действия Запада «рутиной» по сравнению с тем, что предпринималось весной и летом. Тимофеев считает, что за семь месяцев бизнес в России не только перестроился, но и психологически стал менее чувствительным по отношению к санкциям.