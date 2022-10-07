В Алжире сообщили о росте спроса на газ со стороны Европы

Текущая международная обстановка привела к повышению спроса в Европе на алжирский природный газ. Об этом заявил в четверг премьер-министр североафриканской страны Айман Бенабдеррахман, выступая перед депутатами Национального народного собрания (нижняя палата парламента).

"Алжир считается одним из основных поставщиков газа в европейские страны, обеспечивая 12% общего импорта газа в ЕС . Вдобавок к этому Алжир является надежным поставщиком, который всегда соблюдает свои договорные обязательства", - цитирует главу правительства информационное агентство Algeria Press Service.

"В текущих международных условиях произошло увеличение европейского спроса на алжирский газ, - продолжал Бенабдеррахман. - Алжир стремится увеличить свои мощности в сфере разведки и добычи с целью удовлетворения внутреннего спроса, а также увеличения экспорта на традиционные рынки".