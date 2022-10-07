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28 минут назад

"Ъ": сеть магазинов OBI может сменить название

ТАССиещё 5

Российское подразделение германской сети гипермаркетов OBI готовится к ребрендингу, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные в базе Роспатента.

Как пишет издание, в конце сентября российское юридическое лицо сети подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября на OBBI. Кроме того, компания зарегистрировала новый домен h-obi.ru. В OBI "Коммерсанту" сообщили, что "рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса", а главным приоритетом для них сейчас является наращивание продаж.

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В марте штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за специальной военной операции в Украине. Как пишет "Коммерсант", по данным "СПАРК-Интерфакс", владельцем российского бизнеса стала ГК MAX.

В конце июля "Ведомости" сообщали о том, что компания OBI подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети магазинов OBI. Согласно условиям сделки 60% долей юридических лиц компании перешли бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% в этих фирмах принадлежат группе инвестиционно-строительных компаний Max. В августе новый владелец компании Йозеф Лиокумович сообщил в интервью Forbes, что российское подразделение ретейлера OBI продали за 600 рублей.

OBI - сеть гипермаркетов направления DIY (от англ. Do it yourself - "сделай сам"), работает в РФ с 2003 года.

Компании,Коммерсант,Роспатент,
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