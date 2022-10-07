В Госдуме анонсировали смену оператора «Сахалина - 1»

«Сахалин-1» должны переводить в российскую юрисдикцию и брать того оператора, который может, хочет и готов работать на этих условиях. Раз американцы не хотят — флаг в руки, пусть уходят и не мешают нам дальше продолжать эксплуатировать этот проект», — заявил Завальный.