Стала известна дальнейшая судьба магазинов OBI в России

Название сети российских магазинов товаров для дома и строительства OBI поменяется. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на базу Роспатента.

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Издание указывает на подачу российским юридическим лицом заявки на регистрацию товарного знака HOBI. В начале этого месяца оно попыталось зарегистрировать товарный знак OBBI.

Сеть отмечает, что главная цель компании – увеличение продаж. Согласно информации на сайте торговой сети, OBI – временное название. Так, ожидается перезапуск гипермаркетов под новой торговой маркой.

Эксперты прогнозируют смену названия не раньше 2023 года. Проблем возникнуть не должно в случае получения письменного согласия со стороны правообладателя первоначального товарного знака, отмечают специалисты.

Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году. Ситуация вокруг Украины подтолкнула компанию приостановить работу в России весной. Летом СМИ писали, что OBI удалось закрыть сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети магазинов местным инвесторам.