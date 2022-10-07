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1 час назад

Российская компания построит курорт в Сирии

Елена Прошина

Российская компания «Синара-ИНТ» начала строительство курорта в сирийском городе Латакия на берегу Средиземного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское госагентство SANA.

Российская компания построит курорт в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первый камень в основание курорта заложил премьер-министр Сирии Хусейн Арнус. Итоговая стоимость проекта оценивается в 150 миллиардов сирийских фунтов, что равняется почти 60 миллионам долларов США по официальному курсу ЦБ Сирии. Уточняется, что курорт разместится на территории в семь гектаров и обеспечит рабочими местами 1300 человек.

На первой стадии проекта должны быть построены 48 вилл общей площадью в 5500 квадратных метров, а также гостиница на 350 номеров. На втором этапе планируется постройка апарт-отеля, а также бассейнов, спортивных площадок и других необходимых объектов.

По словам премьера Сирии Хусейна Арнуса, окончание стройки запланировано на 2028 году. Он также отметил, что российские компании планируют реализовать еще несколько туристических проектов на территории Сирии.

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