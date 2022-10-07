Туристический сезон в Турции оказался под угрозой без карт «Мир»

Туристическая отрасль Турции оказалась на грани кризиса из-за отказа турецких банков от работы с российскими картами «Мир», пишет Aydınlık. Газета подчеркивает, что карты «Мир» позволили более чем двум миллионам российских туристов, посетившим Турцию с начала сезона, принести стране доход.
Торговцы из Белека рассказали Aydınlık, что сезон для них начался хорошо, но резко закончился, в то время как они ожидали, что российская туристическая активность продолжится до конца ноября.
«Зимой мы обычно живем на те деньги, что заработали в октябре и ноябре, теперь думаем, как платить за аренду. Если проблема не будет решена в ближайшее время, мы не сможем начать новый сезон», - рассказала Филиз Вурал, торгующая текстильными изделиями в своем магазине.
«Мы не можем быть слугой Америки. Наш сезон начался очень хорошо, но они отключили «Мир». Мы едим хлеб благодаря русским, нужно платить за аренду, нужно платить налоги. Как мы собираемся выбраться из этого? Этот вопрос нужно решить как можно быстрее», - заявил Садык Йылмаз, владелец сувенирного магазина на туристическом базаре Кунду.
«Система «Мир» является единственным решением. Почему Америка может вредить нам? По какому праву? Другая страна приходит и играет с нашим хлебом? Мы обращаемся к президенту: если мы привели вас к власти, сопротивляйтесь», - сказал Мурат Хонам, торговец текстилем из Кунду.
Оператор магазина кожаных изделий Хакки Балык заявил, что принятое банками решение не соответствует гостеприимству турецкого народа.
«Они превратили наших русских гостей в беженцев. Она не может купить молоко для своего ребенка на рынке. Он не может купить лекарство в аптеке. Вы приводите гостя, вы не заботитесь о своем госте. Вы всеми силами пытаетесь привести сюда русских, но вы не позволяете им тратить здесь деньги. Нам стыдно», - подчеркнул он.
Минфин США ранее пригрозил банкам Турции и других стран вторичными санкциями за обслуживание карт «Мир». Затем ведомство официально предупредило все финансовые учреждения третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).
В сентябре турецкие банки постепенно перестали принимать карты «Мир». Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ищет альтернативы для российских туристов.
СМИ писали, что для решения проблемы могут использовать турецкую платежную систему Troy или создать отдельный банк, который будет работать с картами «Мир».