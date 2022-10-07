Туристический сезон в Турции оказался под угрозой без карт «Мир»

«Они превратили наших русских гостей в беженцев. Она не может купить молоко для своего ребенка на рынке. Он не может купить лекарство в аптеке. Вы приводите гостя, вы не заботитесь о своем госте. Вы всеми силами пытаетесь привести сюда русских, но вы не позволяете им тратить здесь деньги. Нам стыдно», - подчеркнул он.