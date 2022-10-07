Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
22 минуты назад

Производитель бумаги SvetoCopy продал свои российские активы за $420 млн

Газета.Ru

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит офисную бумагу под брендом SvetoCopy, продала свои активы в России местному менеджменту. Сумма сделки составила $420 млн. Об этом говорится в сообщении компании. За вычетом комиссий и затрат на конвертацию Sylvamo получила $390 млн. Активы выкупила созданная недавно компания «Палп инвест», ею владеет гендиректор АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимур Габидуллин.

Производитель бумаги SvetoCopy продал свои российские активы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приняли принципиальное решение покинуть Россию и считаем, что «Палп инвест» — лучший вариант для наших российских коллег и активов», — сказал председатель правления и главный исполнительный директор Sylvamo Жан-Мишель Рибьерас.

По его словам, $325 млн из полученных по сделке американская компания направит на погашение долгов.

Sylvamo объявила о своем решении продать все свои российские подразделения в мае. «Сильвамо Корпорейшн Рус» принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комплекс. В год он производит 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В прошлом году на Россию пришлось 15% всей выручки Sylvamo Corporation.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители