Производитель бумаги SvetoCopy продал свои российские активы

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит офисную бумагу под брендом SvetoCopy, продала свои активы в России местному менеджменту. Сумма сделки составила $420 млн. Об этом говорится в сообщении компании. За вычетом комиссий и затрат на конвертацию Sylvamo получила $390 млн. Активы выкупила созданная недавно компания «Палп инвест», ею владеет гендиректор АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимур Габидуллин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы приняли принципиальное решение покинуть Россию и считаем, что «Палп инвест» — лучший вариант для наших российских коллег и активов», — сказал председатель правления и главный исполнительный директор Sylvamo Жан-Мишель Рибьерас.

По его словам, $325 млн из полученных по сделке американская компания направит на погашение долгов.