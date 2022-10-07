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55 минут назад

У Lamoda сменится владелец

Lenta.ruиещё 2

У одного из крупнейших маркетплейсов России и СНГ Lamoda сменится владелец. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение холдинга Global Fashion Group (GFG).

У Lamoda сменится владелец
Фото: ТАССТАСС

Международный холдинг Global Fashion Group (GFG) принял решение продать онлайн-ритейлер Lamoda. Так, его новым владельцем станет бизнесмен Яков Панченко, у которого, в свою очередь, находятся в собственности российские магазины «Стокманн».

Отмечается, что бизнес будет продан новому владельцу в России, Казахстане и Белоруссии в ближайшие месяцы.

«GFG ожидает выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к стоимости денежных средств, хранящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года», — говорится в сообщении холдинга.

Известно, что Global Fashion Group прекратил инвестиции в Lamoda в апреле 2022 года из-за спецоперации на Украине.

В июле представители онлайн-магазина Lamoda прокомментировали подлинность товаров бренда Massimo Dutti на сайте. По их словам, ритейлер находится официальном партнерстве с компанией. «Товары бренда Massimo Dutti действительно стали доступны на Lamoda. Мы по-прежнему работаем с брендами или их официальными дистрибьюторами только напрямую», — уточнили они.

Компании,Коммерсант,
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