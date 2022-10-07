«Северсталь» опровергла передачу доли Мордашова в пользу ООН

«Информация о том, что Алексей Мордашов якобы рассматривает возможность перевода доли в компании «Северсталь» и других компаний «Севергрупп» в зарубежные трасты, а прибыль от нее будто бы будет направляться в пользу ООН, абсолютно не соответствует действительности. Таких планов никогда не было и нет», — заявили в «Северстали».