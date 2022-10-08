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18 часов назад

МВФ выделил Украине $1,3 млрд

Газета.Ruиещё 7

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 7 октября одобрил предоставление Украине $1,3 млрд. Об этом говорится в заявлении на сайте организации. Средства, как отметили в МВФ, пойдут на удовлетворение потребностей, связанных с финансированием платежного баланса. Предоставленная сумма также "сыграет стимулирующую роль для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины", сообщили в фонде. Вместе с тем в МВФ прогнозируют, что ВВП Украины по итогам 2022 года сократится на 35%. 7 октября глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан спрогнозировал рост госдолга страны 2023 году в два раза - до 6,4 трлн гривен ($174 млрд). В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета страны на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%.

МВФ выделил Украине $1,3 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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