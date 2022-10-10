Сеть парфюмерии и косметики "Иль де ботэ" возобновит работу в России

В России возобновляется работа магазинов косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ». Открываться они начнут на месте торговых точек бренда Sephora, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

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Летом в СМИ появилась информация о намерении французской сети Sephora (LVMH) продать свои бутики «Иль де Ботэ» в РФ местному генеральному директору. Таких магазинов насчитывается 88 штук.

Присутствовать на российском рынке Sephora начала в 2016 году. Компания продает парфюмерию и косметику. Она купила сеть «Иль де Ботэ».

По словам представителя «Иль де Ботэ», вывеска во флагманском магазине Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменилась. До января следующего года будет завершен ребрендинг других точек.

Отмечается, что местный бизнес Sephora перешел гендиректору компании Евгению Дроздову. Подчеркивается, что сделку удалось завершить на прошлой неделе. Об ее условиях информации пока нет.