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1 час назад

Акции «Газпрома» рухнули

Лера Букина

Акции Газпрома демонстрируют падение почти на 22%, следует из данных Московской биржи.

Акции «Газпрома» рухнули
Фото: ТАССТАСС

В результате российский рынок акций на старте торгов упал ниже 1800 пунктов. Снижение составило более 8%.

Сегодня акции «Газпрома» первый день торгуются без дивидендов.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов 10 октября на минимуме падал на 8,68%, до 1775,04 пункта.

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Снижение индекса связано с дивидендными гэпами двух компаний — «Газпрома» и «Татнефти». Их акции резко упали в цене после того, как сроки покупки бумаг для получения дивидендов истекли. Долларовый индекс РТС опустился на 9,75%, до 906,88 пункта.

Бумаги большинства российских эмитентов рекордно опустились в цене в связи с геополитическими рисками, санкционным давлением, укреплением рубля, отказом от дивидендов. За первые девять месяцев этого года среднее падение котировок 239 акций и депозитарных расписок российских компаний достигло 32,31%.

Компании,Татнефть,Газпром,Московская биржа,
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