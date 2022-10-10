Акции «Газпрома» рухнули

Акции Газпрома демонстрируют падение почти на 22%, следует из данных Московской биржи.
В результате российский рынок акций на старте торгов упал ниже 1800 пунктов. Снижение составило более 8%.
Сегодня акции «Газпрома» первый день торгуются без дивидендов.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов 10 октября на минимуме падал на 8,68%, до 1775,04 пункта.
Снижение индекса связано с дивидендными гэпами двух компаний — «Газпрома» и «Татнефти». Их акции резко упали в цене после того, как сроки покупки бумаг для получения дивидендов истекли. Долларовый индекс РТС опустился на 9,75%, до 906,88 пункта.
Бумаги большинства российских эмитентов рекордно опустились в цене в связи с геополитическими рисками, санкционным давлением, укреплением рубля, отказом от дивидендов. За первые девять месяцев этого года среднее падение котировок 239 акций и депозитарных расписок российских компаний достигло 32,31%.