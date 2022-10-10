Индийские банки не захотели торговать с Россией в рупиях

Индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях (вместо доллара и евро), узнал Reuters.

Источники издания утверждают, что схему стали использовать две небольшие финансовые организации (Yes Bank и UCO Bank), заключив договоренности с ПСКБ и Газпромбанком. Но более крупные банки, включенные в международную финансовую систему, боятся санкций.

Российская сторона попросила восемь крупных индийских банков (в том числе Государственный банк Индии, PNB, Bank of India, Bank of Baroda и Центральный банк Индии) наладить торговлю в рупиях, но те не ответили на запрос. Банки продолжают транзакции с не попавшими под санкции российскими структурами в долларах и евро, но считают, что торговля в рупиях грозит проверками, отмечает агентство.

По словам одного из источников, сложности есть и при установлении курса обмена валют, поскольку рупия более ликвидна, чем российский рубль.