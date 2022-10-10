"Дивидендная отсечка": аналитик объяснил падение акций «Газпрома»

Акции «Газпрома» обвалились в цене на Мосбирже утром 10 октября из-за того, что в пятницу был последний день, когда бумаги можно было купить для получения дивидендов за текущий год. Об этом «Газете.Ru» рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости» Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Произошла дивидендная отсечка. «Газпром» выплачивает дивиденды в размере 51,03 рубля с акции, что составляет 26,15% дивидендной доходности к цене закрытия пятницы. 7 октября был последний торговый день, когда можно было купить акции компании, чтобы попасть в реестр акционеров и получить дивиденды», — пояснил Оганезов.

По его словам, в подобном ценовом разрыве между окончанием предыдущей торговой сессии и началом новой нет ничего необычного.

«На российском рынке дивидендные гэпы происходят всегда, это стандартное явление. Такие ситуации случаются, потому что купившие акции «Газпрома» до 7 октября уже гарантированно получат выплаты дивидендов. И держать акции не обязательно. Инвесторы просто продают бумаги, и падение происходит, как правило, на процент выплат. Бояться этого не стоит», — отметил аналитик.

Оганезов добавил, что обычно такие ценовые разрывы выравниваются за месяц, но в этот раз срок может увеличиться.

«Дивидендные гэпы довольно быстро закрываются, прошлый «Газпром» закрыл за один месяц. В этот раз все может быть дольше на фоне меняющейся геополитической обстановки. Фундаментально компания остается очень сильной, проблем с доходами нет. Вдобавок «Газпром» пополняет бюджет страны, а значит высокие выплаты дивидендов ожидаются и в будущем. Вероятно, за пару месяцев эта просадка цены акций вполне может быть закрыта», — резюмировал эксперт.