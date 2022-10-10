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25 минут назад

Ozon временно прекратил принимать заказы в Крыму

Илья Родин

Интернет-гипермаркет Ozon временно прекратил принимать заказы от жителей Крыма. Доставка уже оформленных товаров может задержаться. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Отмечается, что в субботу, 8 октября, в результате взрыва грузовика были повреждены автомобильное и железнодорожное полотна Крымского моста. По объекту разрешен проезд легкового транспорта и поездов. Большегрузы на материк и с материка переправляются паромами.

В Ozon уточнили, что из-за ЧП на мосту доставка товаров для пользователей в Крыму задерживается.

Кроме того, вплоть до разрешения ситуации с грузовым сообщением между материком и полуостровом, у жителей региона не будет возможности делать новые заказы.

Власти Крыма обратились к жителям по ситуации с мостом

Заказы из Ozon могут быть доставлены по запросу покупателей сторонними логистическими компаниями в пункты выдачи независимых агентов, пояснили в компании.

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