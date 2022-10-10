Молдавия резко сократила потребление российского газа

«Объем потребления природного газа в сентябре текущего года составил 27,4 миллиона кубических метров, что на 37,8 % ниже показателей того же периода 2021 года. В то же время, по сравнению с августом 2022 года, этот показатель увеличился на 1,4 миллиона кубических метров, или на около 5,4%», — говорится в тексте.