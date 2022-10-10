Молдавия резко сократила потребление российского газа

Потребление российского газа в сентябре в Молдавии сократилось почти на 40%. Об этом сообщает пресс-служба «Молдовагаза».
«Объем потребления природного газа в сентябре текущего года составил 27,4 миллиона кубических метров, что на 37,8 % ниже показателей того же периода 2021 года. В то же время, по сравнению с августом 2022 года, этот показатель увеличился на 1,4 миллиона кубических метров, или на около 5,4%», — говорится в тексте.
Напомним, что в связи с антироссийскими санкциями и вызванного ими роста цен на энергоресурсы в ряде стран Евросоюза, в том числе Молдавии, наблюдается энергетический кризис. С целью снизить его последствия Кишинев намерен сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Достигнуть цели власти Молдавии рассчитывают с помощью отключения уличного освещения, снижения температуры центрального отопления, перевода школьников и студентов на дистанционное обучение.
Кроме того с августа «Молдовагаз» начал отключать газ у должников. В частности, на сегодняшний день компания уже отключила 666 точек потребления. Их владельцы задолжали «Молдовагаз» почти два миллиона леев (более шести миллионов рублей).